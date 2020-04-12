رئيس جامعة حلوان: تعقيم مدن الطلاب وتجهيزها لاستقبال مصابى كورونا.. صور

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لمبانى المدن الجامعية المخصصة للعزل، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية باعتبارها مستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة البسيطة بفيروس "كورونا المستجد" وبخاصة داخل المدن الجامعية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن زيارة الدكتور ماجد نجم تأتى للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تمت بالمدن الجامعية المخصصة لعزل الحالات البسيطة للتأكد من تجهيز المبانى والغرف على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، لتجهيز مبانى المدن باعتبارها مستشفيات عزل.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المدن الجامعية بحلوان تتسم باتساع طاقتها الاستيعابية، موضحا أنها جاهزة تمامًا حال الاحتياج إليها حيث يتم دوريًا إجراء عملية تطهير وتعقيم منتظمة لها، وتجديد ورفع لكفاءة المبانى والمنشآت، مشددا على أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة العاملين فى المبانى، بالإضافة إلى الحفاظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بالطلاب.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إنه يجرى حاليًا تعقيم وتطهير دورى لكل الغرف بالمدن الطلابية بالجامعة، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصابين بالفيروس، داعيا كافة الجهات بالدولة إلى ضرورة التوحد والتكاتف وتقديم يد العون لدعم الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشئون الإدارية بالجامعة وخلال الجولة التقي عمال الشئون الإدارية.

وشدد رئيس جامعة حلوان ، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،مؤكدا على الالتزام بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.

ووجه رئيس الجامعة ، بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة كل العمال و الموظفين بالجامعة، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.