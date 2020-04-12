رئيس جامعة بنى سويف يوجه العاملين بمشروع تجهيز المدرجات بضرورة ارتداء الكمامات

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية، ومعدلات الإنجاز داخل مبنى المدرجات بمجمع التعليم الصناعي، مطالباً بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني.

ووجه رئيس جامعة بني سويف العاملين بالمشروع بضرورة ارتداء الكمامات أثناء العمل، حرصاً على سلامتهم وضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الدكتور منصور أعمال تطوير الطريق الجديد داخل المجمع والرابط بين الكليات المختلفة وأبدى بعض الملاحظات ووجه على الفور بسرعة تلافيها، كما تابع الأعمال الإنشائية لبعض الكافتيريات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المطبعة الجديدة. وطالب رئيس جامعة بني سويف بضرورة الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة داخل المجمع بإنشاء ملاعب رملية لممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية المختلفة.

وتابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أعمال صيانة وتعقيم وتجهيز المدن الجامعية كخطوة استباقية في حال الاحتياج إليها، في إطار خطة الوزارة والقيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها. وقال الدكتور منصور إن الجامعة على أتم الاستعداد لتنفيذ أى تكليف خاص بالمدن الجامعية.

جدير بالذكر أنه يتم تسليم طلاب المدن الجامعية متعلقاتهم الشخصية من مقر المدن الجامعية طبقا لجدول زمنى يراعى عدم التزاحم، مؤكدا ان جميع المتعلقات في أمان تام حتى يأخذها أصحابها.





مشروع تجهيز المدرجات ضرورة ارتداء الكمامات

مشروع تجهيز المدرجات ضرورة ارتداء الكمامات