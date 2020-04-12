اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يصرف مكافأة استثنائية للأطقم الطبية وعمال المستشفيات

الأحد، 12 أبريل 2020 12:33 م
رئيس جامعة أسيوط يصرف مكافأة استثنائية للأطقم الطبية وعمال المستشفيات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بصرف مكافأة استثنائية لكافة أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء التدريس وشباب الأطباء والصيادلة والتمريض والفتيات والعمال ومساعديهم.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن تلك المكافأة تأتى تشجيعاً لهم لما بذلوه من جهد دءوب وعمل متفاني خلال شهر مارس الماضي من أجل الحفاظ على مستوى قدمة في أقسام المستشفيات الجامعية وتطبيق القرارات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء ، والتى تقدم بتواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة ، والخاصة بالتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ووجه رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية فى كافة المستشفيات المصرية بصفة عامة ات وعمل لساعات متواصلة ، مختصاً كذلك بالشكر  من شباب أطباء مستشفيات أسيوط الجامعية ممن يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج أهلنا وذوينا من المصابين فى مختلف الأقسام الطبية ومستشفيات العزل .

وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المكافأة تستهدف الأطقم الطبية المثبتين والمنتدبين بأقسام الاستقبال العام بكافة المستشفيات الجامعية ومستشفى العزل واستقبال الإصابات والعناية المركز وأمراض الصدر ووحدة الحماية بالمستشفى والتي سوف تتضمن صرف ألف جنيه للأطباء المقيمين والأخصائيين والمدرسين المساعدين ، ومبلغ 600 جنيه لكافة الصيادلة بتلك الأقسام ، ونفس المبلغ للتمريض والفنين ومبلغ 300 جنيه للعمال والمساعدات ، أما الأقسام الطبية والوحدات العلاجية الأخرى من العاملين في تخصصات ليست في مواجهة مباشرة مع حالات الاستقبال والطوارئ فمن المقرر لهم أن يصرف لهم 50% من المبالغ سابقة الذكر حسب كل فئة وذلك وفق الكشوف التى تم حصرها بمعرفة الدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية وذلك من صندوق تحسين الخدمة بكل مستشفى على حدا . 

 


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