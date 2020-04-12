رئيس الوزراء يتلقى خطابا من "يسين القابضة" بالتبرع 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من رجل الأعمال يسين الشقيرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "يسين القابضة"، بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه، تم توجيه 5 ملايين جنيه منها لدعم العمالة غير المنتظمة، والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال شيك موجه لصندوق "تحيا مصر"، كما تم توجيه مليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات المصرى بالأزهر الشريف، ومليون جنيه آخر للفقراء والمساكين.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على هذه اللفتة الطيبة، مثمنًا ما يتم إطلاقة والإعلان عنه من مبادرات مجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدنى، تسهم فى التخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وتدعم ما يتم بذله من جهود حكومية فى هذا الصدد.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تعهد به رجل الأعمال فى ختام خطابه من الالتزام بعدم تسريح أى فرد من العاملين لدى شركاته ومزارعه، مع التحمل الكامل لجميع مرتباتهم دون أى نقصان، وذلك طوال هذه الفترة، مجددًا التأكيد فى هذا الصدد على ما للقطاع الخاص من دور محورى فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.