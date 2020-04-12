رئيس الفريق الطبى بالحجر الصحى بقها: لدينا 42 جهاز تنفس لم نستخدم منها سوى2

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها المركزي للعزل الصحي لمصابي كورونا، إن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى، والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت للمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي لم يتم استخدام سوى جهازين لحالتين.

وأعلنت "حتاتة"، أن المستشفى استقبل 112 حالة، تماثل للشفاء 36 منها، وخرجت 31 حالة تعافت تمامًا، بينهم 6 أطفال، وذلك على مدار 4 دفعات، آخرها كان أمس بخروج 11 حالة بينها 5 أطفال، أصغرهم طفل يدعي محمد 3 سنوات من محافظة المنوفية وشقيقيه، بينما لاتزال والدته تحت العلاج بالمستشفى.

وأضافت، أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة، ويتم المتابعة الدورية لها، مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس، مشيرة إلى أن الفيروس يصيب الجميع، ولكن نسب الشفاء في الأطفال جيدة ولا يعانون من أي مضاعفات، موضحة أن أسرة الطفل المتعافي محمد ياسر 3 سنوات أصيبت جميعها بفيروس كورونا، بعدما انتقلت لهم العدوى من الأب العائد من إيطاليا.

فيما عبر المتعافون الـ11 الذين خرجوا من المستشفى أمس - ومعظمهم من محافظة المنوفية - عن فرحتهم بتعافيهم وخروجهم من المستشفى، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات في حال الخروج في حالات القصوى، والإاتعاد عن الزحام والتجمعات قدر الإمكان.

ومن ناحيته عبر الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها للحجر الصحي، عن مدي فرحته وفرحة الفريق الطبى من العاملين بالمستشفى اثناء تلقى ردود الأفعال من المرضي الذين وردت تقارير المعامل المركزية والوزارة بتحول العينات الخاصة بهم من إجابية وحاملة للفيروس إلى سلبية، وأنهم سيغادرون المستشفى، "بجد بنحس بفرحة كبيرة جد بعد ورود التقارير للحالات المتعافية، ونشعر بمدى الأمل الكبير لباقي الحالات، ودا بيهون علينا تعب كتير ومجهود وإرهاق عمل على مدار 24 ساعة".