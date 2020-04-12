اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس الفريق الطبى بالحجر الصحى بقها: لدينا 42 جهاز تنفس لم نستخدم منها سوى2

الأحد، 12 أبريل 2020 12:22 م
رئيس الفريق الطبى بالحجر الصحى بقها: لدينا 42 جهاز تنفس لم نستخدم منها سوى2 الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها المركزي للعزل الصحي لمصابي كورونا، إن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى، والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت للمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي لم يتم استخدام سوى جهازين لحالتين.

وأعلنت "حتاتة"، أن المستشفى استقبل 112 حالة، تماثل للشفاء 36 منها، وخرجت 31 حالة تعافت تمامًا، بينهم 6 أطفال، وذلك على مدار 4 دفعات، آخرها كان أمس بخروج 11 حالة بينها 5 أطفال، أصغرهم طفل يدعي محمد 3 سنوات من محافظة المنوفية وشقيقيه، بينما لاتزال والدته تحت العلاج بالمستشفى.

وأضافت، أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة، ويتم المتابعة الدورية لها، مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس، مشيرة إلى أن الفيروس يصيب الجميع، ولكن نسب الشفاء في الأطفال جيدة ولا يعانون من أي مضاعفات، موضحة أن أسرة الطفل المتعافي محمد ياسر 3 سنوات أصيبت جميعها بفيروس كورونا، بعدما انتقلت لهم العدوى من الأب العائد من إيطاليا.

فيما عبر المتعافون الـ11 الذين خرجوا من المستشفى أمس - ومعظمهم من محافظة المنوفية - عن فرحتهم بتعافيهم وخروجهم من المستشفى، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات في حال الخروج في حالات القصوى، والإاتعاد عن الزحام والتجمعات قدر الإمكان.

ومن ناحيته عبر الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها للحجر الصحي، عن مدي فرحته وفرحة الفريق الطبى من العاملين بالمستشفى اثناء تلقى ردود الأفعال من المرضي الذين وردت تقارير المعامل المركزية والوزارة بتحول العينات الخاصة بهم من إجابية وحاملة للفيروس إلى سلبية، وأنهم سيغادرون المستشفى، "بجد بنحس بفرحة كبيرة جد بعد ورود التقارير للحالات المتعافية، ونشعر بمدى الأمل الكبير لباقي الحالات، ودا بيهون علينا تعب كتير ومجهود وإرهاق عمل على مدار 24 ساعة".


اخبار القليوبية

اخبار مصر

قها المركزي

الحجر الصحي بقها

كورونا

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يشكو تراكم للقمامة والحيوانات النافقة بترعة بمدخل قرية بطرة بالقليوبية

الأحد، 12 أبريل 2020 06:00 ص

حملة تطهير ليلية ببهتيم فى شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 01:54 ص

متعافيات بمستشفى قها للحجر الصحى يوجهن الشكر للأطباء وينصحن بعدم الاختلاط

السبت، 11 أبريل 2020 10:41 م

محافظ القليوبية: إزالة 145 حالة تعد على الأراضى الزراعية تمت خلال أزمة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 08:57 م

العثور علي جثة سائق بجوار ترعة بكفر شكر بالقليوبية

السبت، 11 أبريل 2020 07:36 م

خروج أصغر طفل متعاف من فيروس كورونا من مستشفى قها.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 07:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة