رئيسة سلوفاكيا: عطلة يوم الفصح ستكون مختلفة بسبب كورونا والعودة ستكون مدروسة

كتبت: هناء أبو العز

قالت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا ، إن عطلة عيد الفصح هذا العام مختلفة، ستتم بالصمت والبعد عن الاحتفالات بسبب وباء كورونا العالمى ، وأشارت فى خطاب ألقته للشعب السلوفاكى بمناسبة عيد الفصح، إلى مشهد صلاة البابا فرنسيس تحت المطر فى ساحة القديس بطرس التى أصبحت خالية تمامًا فى ظل جائحة وباء فيروس كورونا المتفشى فى كل أنحاء العالم.

وأضافت زوزانا، أن الأب المقدس ذكرنا بقصة من الإنجيل، أيقظ فيها التلاميذ يسوع لأنهم كانوا خائفين من العاصفة التي أصابتهم في السفينة، ثم سألهم المعلم ، لماذا تخافون ، هل تفتقروا للإيمان؟ ذكر البابا فرنسيس هذه القصة ربما لأننا نحن أيضًا ، كإحدى تلاميذ الإنجيل - على نفس القارب ، خائفين من عاصفة لم نكن نتوقعها ، وسينتهي فى يوم ما.

ولفتت رئيسة سلوفاكيا، إلى أن نهاية الأزمة لم تتضح بعد، ولكن يبقى الأمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: نحن بحاجة إلى العودة تدريجياً ولكنها ستكون مدروسة لتمر الدولة من الأزمة بسلام.