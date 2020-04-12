كتب سمير حسنى

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية. ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأمريكية المتخصصة في صناعة الدواء ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن"، فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضا بفيروس كورونا، تنوعت أوضاعهم الصحية بين المتقدمة والصعبة والعادية.

ووفق نتائج الدراسة فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنا لدى 36 مريضا، في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن بعض الإجراءات التى اتخذت فى إطار جهود الاستجابة المستمرة لوباء فيروس كورونا COVID-19، وقد أصدرت (FDA ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسائل تحذير إلى 3 بائعين لمنتجات فيروس كورونا COVID-19 المزيفة، كجزء من جهودها لحماية الأشخاص والحيوانات الأليفة.

وحذرت المستهلكين بعدم شراء، أو أخذ أى منتج لمنع أو علاج فيروس كورونا " COVID-19 "، إلا إذا وصفه مقدمو الرعاية الصحية، واكتسب من مصدر شرعى، محذرة من منتجات "ثانى أكسيد الكلور" الخطيرة المعروفة باسم Miracle Mineral Solution للوقاية أو علاج فيروس كورونا COVID-19.

وكانت قد حذرت الهيئة المستهلكين مسبقا من شراء منتجات "ثاني أكسيد الكلور"، التى يتم بيعها عبر الإنترنت كعلاجات طبية وهمية لفيروس كورونا، حيث إن الهيئة ليست على علم بأى دليل علمى يدعم سلامتها، أو فعاليتها، كما أنها تشكل مخاطر كبيرة على صحة المرضى، مع ادعاءات مضللة بأن المنتجات آمنة، أو فعالة، فى علاج أو منع فيروس كورونا.