ووفق نتائج الدراسة فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنا لدى 36 مريضا، في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

 