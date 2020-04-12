"خليك مستعد".. دورات تدريبية لـ306 أطباء بجامعة سوهاج لمواجهة "كورونا"

سوهاج محمود مقبول

تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات الدورات التدريبية التي ينظمها مركز تطوير التعليم الطبى بكلية الطب البشري لتدريب الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز علي كيفية مواجهة والتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، أن تلك الدورات التدريبية تستهدف إقامة وتهيئة جيش خط الدفاع الثاني من الأطقم الطبية لمواجهة هذا الوباء، والذي يأتي في اطار تنفيذ مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار "خليك مستعد" مشيرا إلى أن الدورات التدريبية يشارك بها 206 أطباء امتياز و100 طبيب مقيم بالمستشفي الجامعي.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه يحاضر في تلك الدورات التدريبية أطباء من أقسام التخدير والعناية المركزة والتحاليل الطبية وايضاً اقسام الطوارئ، والعصبية والنفسية، الميكروبيولوجي، إلى جانب قسم الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن التدريب يشتمل علي عدد من المجالات حيث يتم تدريب الأطباء علي تركيب الأنابيب الحنجريه، وكيفية إستخدام أجهزة التنفس الصناعي، وعزل حالات الاشتباه بالفيروس منزلياً، والتدريب علي طرق الوقاية ومنع إنتقال العدوي بين المرضي، كيفيه سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، كما شمل التدريب أيضاً علي الدعم النفسي في مثل هذه الأزمات وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها.

ومن جانبه أشار الدكتور عماد علي عثمان مدير مركز تطوير التعليم الطبي، إلى أن فعاليات الدورات التدريبية تتم في معمل المهارات بمركز تطوير التعليم الطبي حيث تم تقسيم الأطباء علي مجموعات صغيره لمنع التكدس والازدحام مراعاة لتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، موضحاً أن فعاليات الدورات التدريبية بدأت 8 إبريل الجاري وتستمر حتي يوم 30 من الشهر نفسه، حيث تستمر الدورة التدريبية الواحدة علي مدار يومين.