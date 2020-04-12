اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء للجارديان: رئيس البرازيل يوجه البلاد لأزمة مدمرة لتجاهل إجراءات كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 08:58 م
خبراء للجارديان: رئيس البرازيل يوجه البلاد لأزمة مدمرة لتجاهل إجراءات كورونا رئيس البرازيل
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خبراء طبيون إنهم يخشون من أن رئيس البرازيل ، جاير بولسونارو، يمكن أن يسرع مسيرة البلاد نحو أزمة صحية عامة مدمرة مثل تلك التي ضربت شمال إيطاليا ونيويورك من خلال تقويض تدابير الإبعاد الاجتماعي، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
وأوضحت الصحيفة أن بولسونارو واحد من أربعة قادة عالميين فقط لا يزالون يقللون من أهمية تهديد الفيروس التاجي على الصحة العامة ، إلى جانب الرؤساء لنيكاراجوا وبيلاروسيا وتركمانستان.
 
خلال عيد الفصح، تجاهل زعيم اليمين المتطرف في البرازيل مرارًا وتكرارًا توصيات وزارة الصحة البعيدة بالخروج من أجل الحصول على الكعك ، ومصافحة مؤيديه قائلا: "لن يعيق أحد حقي في القدوم والذهاب." خلال نزهة واحدة ، تم تصوير بولسونارو وهو يمسح أنفه بمعصمه قبل أن يصافح سيدة مسنة.
 
يعتقد المتخصصون في الصحة العامة والأمراض المعدية أن مثل هذا السلوك يؤدي إلى تآكل الإجراءات الوحيدة القائمة بين البرازيل - التي عانت أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وكارثة الرعاية الصحية.
 
قال إيفان فرانكا جونيور ، عالم الأوبئة في كلية العلوم العامة بجامعة ساو باولو "يبدو الأمر كما لو أن الجميع في نفس القطار يتجهون نحو حافة الهاوية ويقول أحدهم:" انتبه!: "هناك جرف!" ويهتف الركاب: "أوه لا ، لا يوجد!" ويقول سائق القطار: "نعم ، لا يوجد شيء هناك!"، مشيرا إلى أن  "حزني ينبع من رؤية وفيات يمكن تجنبها لن نتجنبها."
 
وقال ماركوس لاجو ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيدرو ارنستو الجامعي في ريو دي جانيرو ، إن تصرف بولسونارو المتهور يربك الناس بشأن ضرورة البقاء في المنزل.
 
وأضاف "إنه رهان خطير للغاية ... أن البرازيل لن تتصرف مثل الولايات المتحدة ، مثل إنجلترا ، مثل إيطاليا. أعتقد أن هذا رهان غير مسؤول لأن هناك فرصة كبيرة جدًا لوقوع كارثة واحتمال عدم حدوثها ضئيل جدًا ".

البرازيل

بولسونارو

كورونا

كوفيد

اجراءات كورونا

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محتجون فى البرازيل يدعمون "بولسونارو" لعدم استمرار إجراءات العزل

الأحد، 12 أبريل 2020 06:00 ص

مخالفا التوصيات.. رئيس البرازيل يزور مستشفى بلا كمامات أو قفازات

السبت، 11 أبريل 2020 06:00 ص

لأول مرة.. باحثون فى البرازيل يلتقطون صورا للحظة إصابة فيروس كورونا خلية سليمة

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:40 م

البرازيل تطور من عقار هيروكسى كلوروكين لعلاج فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:28 م

تصريحات غير مسئولة لزعماء دول فى أزمة كورونا.. أمريكا الأولى بالإصابات بعد تقليلها من خطورته.. رئيس البرازيل: أنفلونزا بسيطة.. الفلبين تهدد بقتل مخالفى الحظر.. وزيمبابوى: الفيروس عقاب الله لمن فرض عقوبات علينا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة