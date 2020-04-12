خبراء للجارديان: رئيس البرازيل يوجه البلاد لأزمة مدمرة لتجاهل إجراءات كورونا

كتبت رباب فتحى

قال خبراء طبيون إنهم يخشون من أن رئيس البرازيل ، جاير بولسونارو، يمكن أن يسرع مسيرة البلاد نحو أزمة صحية عامة مدمرة مثل تلك التي ضربت شمال إيطاليا ونيويورك من خلال تقويض تدابير الإبعاد الاجتماعي، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن بولسونارو واحد من أربعة قادة عالميين فقط لا يزالون يقللون من أهمية تهديد الفيروس التاجي على الصحة العامة ، إلى جانب الرؤساء لنيكاراجوا وبيلاروسيا وتركمانستان.

خلال عيد الفصح، تجاهل زعيم اليمين المتطرف في البرازيل مرارًا وتكرارًا توصيات وزارة الصحة البعيدة بالخروج من أجل الحصول على الكعك ، ومصافحة مؤيديه قائلا: "لن يعيق أحد حقي في القدوم والذهاب." خلال نزهة واحدة ، تم تصوير بولسونارو وهو يمسح أنفه بمعصمه قبل أن يصافح سيدة مسنة.

يعتقد المتخصصون في الصحة العامة والأمراض المعدية أن مثل هذا السلوك يؤدي إلى تآكل الإجراءات الوحيدة القائمة بين البرازيل - التي عانت أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وكارثة الرعاية الصحية.

قال إيفان فرانكا جونيور ، عالم الأوبئة في كلية العلوم العامة بجامعة ساو باولو "يبدو الأمر كما لو أن الجميع في نفس القطار يتجهون نحو حافة الهاوية ويقول أحدهم:" انتبه!: "هناك جرف!" ويهتف الركاب: "أوه لا ، لا يوجد!" ويقول سائق القطار: "نعم ، لا يوجد شيء هناك!"، مشيرا إلى أن "حزني ينبع من رؤية وفيات يمكن تجنبها لن نتجنبها."

وقال ماركوس لاجو ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيدرو ارنستو الجامعي في ريو دي جانيرو ، إن تصرف بولسونارو المتهور يربك الناس بشأن ضرورة البقاء في المنزل.

وأضاف "إنه رهان خطير للغاية ... أن البرازيل لن تتصرف مثل الولايات المتحدة ، مثل إنجلترا ، مثل إيطاليا. أعتقد أن هذا رهان غير مسؤول لأن هناك فرصة كبيرة جدًا لوقوع كارثة واحتمال عدم حدوثها ضئيل جدًا ".