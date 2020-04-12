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جونسون يجدد شكره للعاملين بالرعاية الصحية.. ويؤكد: مدين لهم بحياتى

الأحد، 12 أبريل 2020 12:01 ص
جونسون يجدد شكره للعاملين بالرعاية الصحية.. ويؤكد: مدين لهم بحياتى بوريس جونسون
كتبت: نهال طارق

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مجددا شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفى سانت توماس في وسط لندن لإنقاذ حياته أثناء خضوعه للعلاج في العناية المركزة من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

 

وقال بوريس جونسون وهو يصدر بيانًا قصيرًا وهو يواصل شفائه: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي ".

 

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق إن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن جيد ومستمر، وكان داونينج ستريت قالت إن بوريس جونسون يلعب سودوكو ويشاهد الأفلام فى المستشفى وهو يواصل شفائه من كوفيد-19، بحسب سكاى نيوز البريطانية.

 

بعد الخروج من العناية المركزة، أصبح رئيس الوزراء مؤخرًا قادرًا على المشى لمسافات قصيرة بين فترات الراحة أثناء العلاج من فيروس التاجي في جناح آخر بالمستشفى، وتم نقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الأحد - بعد 10 أيام من اختبار إيجابي لكوفيد-19.

 

نمت المخاوف على صحته عندما تفاقمت أعراضه وتم نقله إلى العناية المركزة في اليوم التالي، وقيل فيما بعد إنه "في حالة معنوية جيدة" و "يتفاعل بشكل إيجابي" مع الأطباء ويستمر في التحسن.

 

وقال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون امس إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سعيد جدا لسماع أن صديقى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، خارج العناية المركزة.. أرسل له أفضل تمنياتى بالشفاء العاجل منه".يأتى هذا بعدما خرج بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، من العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

وباء كورونا

منظمة الصحة العالمية

رئيس وزراء بريطانيا

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