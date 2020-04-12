اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان: فتح باب التظلم إلكترونيًا للطلاب فى نتائج الفصل الأول مجانا

الأحد، 12 أبريل 2020 11:49 ص
جامعة حلوان: فتح باب التظلم إلكترونيًا للطلاب فى نتائج الفصل الأول مجانا الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب التظلمات إلكترونيًا للطلاب فى نتائج الفصل الدراسي الأول وذلك لطلاب جميع الكليات مجانا عبر بوابة التظلمات الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان في بيان لها منذ قليل، أنه يمكن للطالب الراغب فى تقديم تظلم الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية وتسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم اسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتضمن البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض لنتيجة التظلم للطالب عقب الانتهاء من فحصها والرد عليها.

ويأتى قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب فى ضوء اجتماع الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة مع رؤساء اتحاد الطلاب أون لاين الأسبوع الماضى ومناقشتة لمشكلات الطلاب التى تواجههم فى عملية التعليم عن بعد والعمل على حلها فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم، بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.

وأتاحت الجامعة  للطلاب تقديم التظلمات على الرابط التالي: http://app2.helwan.edu.eg/tazlomat/ على أن يتم غلق باب التظلمات خلال أسبوعين من ظهور النتيجة.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشئون الإدارية بالجامعة وخلال الجولة التقي عمال الشئون الإدارية.

وشدد رئيس جامعة حلوان ،  على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  ،مؤكدا  على الالتزام بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.

ووجه رئيس الجامعة ، بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة كل العمال و الموظفين بالجامعة، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


أخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة حلوان

ماجد نجم

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان: رفع الحجب عن نتيجة 30ألف طالب وتأجيل سداد الرسوم حتى عودة الدراسة.. ماجد نجم: لا تكليفات ولا أعمال سنة للطلاب وإلغاء الامتحانات التجريبية فى الكليات العلمية.. و54ألف طالب سجلوا بالموقع.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 01:51 م

رؤساء الجامعات يدعمون طلاب المدن الجامعية.. رئيس جامعة القاهرة: إعفاء من الرسوم طوال فترة تعليق الدراسة.. ماجد نجم: ترحيل ما دفعوه خلال مارس فور عودة الدراسة.. وكفر الشيخ: لا مصروفات دراسية

الخميس، 26 مارس 2020 09:00 م

نصائح رؤساء الجامعات للطلاب.. التزموا بالتقاليد الجامعية.. احرصوا على المشاركة بفاعلية فى الأنشطة المختلفة.. "جنوب الوادى" تشدد على الامتناع عن ارتداء البناطيل المقطعة.. وماجد نجم: شهر رمضان ليس للكسل

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 ص

ماجد نجم: توحيد كتابة اسم جامعة حلوان خطوة مهمة لتحسين التصنيف الدولى

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة