جامعة أسيوط تُعلن عن تبنى ورعاية المواهب الفنية المميزة وهدايا تذكارية لأفضل المشاركين

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

واصلت جامعة أسيوط ، حملتها المجتمعية لاكتشاف المواهب وتشجيع الأفراد على اكتشاف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية خلال فترة التواجد فى المنزل ضمن خطة جامعة أسيوط لرفع الوعى لدى الأفراد بالإجراءات الوقائية ومنع انتشار فيروس كورونا .

والتى انطلقت تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة ، والتى صرحت أن الحملة بدأت تؤتى ثمارها وذلك بتجاوب عدد من المواهب الفنية وحرصهم على المشاركة فى عرض مواهبهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والحسابات الرسمية التابعة لجامعة أسيوط ، والاستثمار المفيد لتواجد الأفراد لساعات طويلة بالمنزل فى ظل أوقات الحظر والحد من الخروج منه ، مشيرةً إلى أن فرصة المشاركة مفتوحة لكافة الأعمار ولكافة الأفراد داخل وخارج مصر وفى كافة المجالات سواء رسم ، أو أشغال يدوية ، أو غناء ، أو شعر فصحى أو عامي، أو عزف أو عرائس متحركة أو كارتون أو مشاهد تمثيلية أو ستاند أب كوميدى وذلك بشكل فردى أو جماعى .

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه من المقرر أن تضع الجامعة آلية لتبنى المواهب المميزة ورعايتها ، كما من المقرر تقديم هدايا تذكارية لأفضل المشاركين ممن نالوا تفاعل أعلى من المتابعين سواء على قناة اليوتيوب الخاصة بالجامعة أو صفحتها الرسمية على الفسبوك .

ودعا الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات بالمساهمة فى عرض مواهبهم فى شتى المجلات ، مشيراً إلى أن تميز طلاب الجامعة ومواهبهم يعد أحد نقاط قوة جامعة أسيوط ونشاطها على مستوى الجامعات المصرية والذين نجحوا فى إحراز مراكز متقدمة فى كافة المسابقات والمحافل الطلابية التى شاركوا فيها داخل مصر وخارجها .

كما أكد الدكتور شحاتة غريب على ضرورة قيام طلاب الجامعة بدورهم المجتمعى فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن فى مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 فى ظل تفشيه فى كثير من دول العالم ، وذلك من خلال انخراطهم فى مختلف الأعمال التطوعية والمجتمعية والعمل على رفع وعى المحيطين به ، ليكونوا هم المثل والقدوة فى الالتزام بالضوابط الصحية والسلوكيات السليمة التى حددتها وزارة الصحة المصرية ، ومنظمة الصحة العالمية .

وعن كيفية الاشتراك أوضحت دينا مصطفى مدير إدارة الإعلام بجامعة أسيوط ، عن إمكانية اشتراك أى موهبة أى كان عمرها ومن أى مكان فى مصر أو من خارجها من الجنسيات العربية المختلفة المتابعة للصفحة وذلك بإرسال فيديو يتراوح مدته من دقيقتان إلى أربعة دقائق عن طريق واتس أب رقم 01114451619 ومتابعة عرضها على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط، أو صفحتها الرسمية على الفيسبوك.