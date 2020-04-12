اليوم السابع
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تموين الأقصر: بدء عمل 33 منفذ أهلا رمضان فى المحلات التجارية وفرع الشركات

الأحد، 12 أبريل 2020 12:04 ص
تموين الأقصر: بدء عمل 33 منفذ أهلا رمضان فى المحلات التجارية وفرع الشركات وكيل تموين الأقصر يعلن بدء عمل 33 منفذ أهلاً رمضان
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم انطلاق عمل منافذ "أهلا رمضان" في عدد من السلاسل والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، وتستمر لمدة شهر كامل.

وأوضح الدكتور تامر صلاح – فى بيان صحفى - أنه نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد فلم يتم هذا العام فتح معارض أهلا رمضان مثل كل عام بسبب التجمعات، ولكنه تم الإتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين بكافة مراكز محافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن المحلات التجارية المشاركة تعلن على مداخلها عن وجود منافذ أهلا رمضان بها، ومنها على سبيل المثال 15 منفذ داخل مدينة الأقصر، و10 بمدينة إسنا و8 بالقرنة، إلى جانب فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارعي المدينة المنورة ورمسيس بمدينة الأقصر وفرع القرنة وفرع إسنا، مضيفا أنه توجد أيضا سيارات متنقلة عليها شعار "أهلا رمضان" ستجوب مختلف مراكز المحافظة.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية، مشدداً على أنه وصل مؤشر قياس الأداء على "بوابة شكاوي الحكومية الموحدة الإلكترونية" و"رئاسة مجلس الوزراء" علي مستوي المحافظة بمعدل إنجاز شكاوي بنسبة 100%، كما أعلنت المديرية عن توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بإرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة، وأهابت بكافة المواطنين عدم التكالب على السلع أو العمل على تخزينها لأنها متوفرة بجميع فروع الشركة المصرية وسائر المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وكذلك توفر الخبز البلدى المدعم من خلال المخابز البلدية وكذا الدقيق من خلال مستودعات الدقيق، وأنه فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

1 وكيل تموين الأقصر يعلن عمل منافذ أهلاً رمضان فى المحلات التجارية
 وكيل تموين الأقصر يعلن عمل منافذ أهلاً رمضان فى المحلات التجارية

 

السلع داخل منافذ أهلاً رمضان بالأقصر
السلع داخل منافذ أهلاً رمضان بالأقصر

 

تجهيزات أهلاً رمضان ومنافذها بالمحلات
تجهيزات أهلاً رمضان ومنافذها بالمحلات

 

جانب من تجهيزات منافذ أهلاً رمضان
جانب من تجهيزات منافذ أهلاً رمضان

 


الاقصر

منافذ اهلا رمضان

اخبار الاقصر

وزارة التموين

شهر رمضان المبارك

سلع غذائية مخفضة

اخبار المحافظات

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