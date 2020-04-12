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تعليم الإسماعيلية: إحالة أى معلم للتحقيق حال تحصيل مبالغ لعمل أبحاث

الأحد، 12 أبريل 2020 02:58 م
تعليم الإسماعيلية: إحالة أى معلم للتحقيق حال تحصيل مبالغ لعمل أبحاث الدكتور خالد خلف مدير تعليم الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأحد، أمرًا إداريًا شدد خلاله على إحالة أى من المعلمين أو العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها إلى التحقيق أمام الشئون القانونية وذلك فى حالة التدخل والإعلان عن استغلال الطلاب بدفع مبالغ مالية مقابل عمل أبحاث متعلقة بالصفوف التعليمية المختلفه بدء من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن كل ما يخص الأبحاث ونوعياتها وطريقة عملها كشفت عنه وزارة التربية والتعليم من خلالها الموقع الرسمى لها إلى جانب صفحات المديريات ومنها صفحة العلاقات العامة والإعلام والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وعلى أولياء الأمور والطلاب الدخول للصفحات والتفاعل معها.

من ناحية أخرى قال الدكتور خالد خلف قبيصي، إنه يتوسل إلى الله ليحمى شعب مصر وكافة الشعوب من البلاء وتعود الحياة لما كانت عليه بل أفضل تقربًا لله، مؤكدًا أن تم تخفيف عدد العاملين بالمديرية وبالإدارات التعليمية وكذلك كل المعلمين حسب قرار مجلس الوزراء.

وأشار "قبيصى"، إلي، إنه يتوسل إلى الله ليحمى شعب مصر وكافة الشعوب من البلاء وتعود الحياة لما كانت عليه بل أفضل تقربًا لله، مؤكدًا أن تم تخفيف عدد العاملين بالمديرية وبالإدارات التعليمية وكذلك كل المعلمين حسب قرار مجلس الوزراء .

وأشار مدير تعليم الإسماعيلية، إلى أنه يتابع بشكل يومى عمليات تطهير وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم توفير الكمامات والجونتيات والمطهرات حيث ساهم المعلمون والعاملون بالمدارس والإدارات التعليمية بحسهم الوطنى وكذلك المجتمع المدنى من خلال المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال فى توفير كل احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.

واختتم "قبيصى"، أطالب العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور بممارسة السلوكيات الحميدة وعدم التدافع على المحلات لشراء المستلزمات التى تزيد عن احتياجاتهم حتى يكونوا نموذج وقدوة لباقى أفراد المجتمع مشيدًا بالمبادرات التى نادت بذلك مؤكدًا على قدرة الشعب المصرى على تجاوز الأزمة.

 


الاسماعيلية

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تعليم الاسماعيليه

ابحاث الطلاب

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