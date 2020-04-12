تعليم أسوان: 2414 طالبا يستفيد من برنامج الأغذية العالمى لبطاقات السلع

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، إن بطاقات السلع الغذائية الإلكترونية تقدم المساعدات الشهرية لـ2414 طالبا وطالبة، موزعين على 114 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أنه بموجب هذه البطاقة يضمن الطالب الحصول على سلع غذائية منوعة بقيمة 180 جنيها شهريًا.

ومن جانبه، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عملية بدء تسليم وتوزيع بطاقات السلع الغذائية على أسر الطلاب بمختلف مدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة دون التقيد بتعليق الدراسة وذلك ضمن مشروع التغذية المدرسية الذى ينفذه برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشاد اللواء أشرف عطية ببرنامج الأغدية العالمى ودوره الفعال للمساهمة فى رفع مستوى الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وتقوية مناعتهم لمكافحة أمراض الأنيميا وسوء التغذية ، بالإضافة إلى توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر الطلاب لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بمدارس التعليم المجتمعى ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم.

وأكد اللواء عطية، على حرص المحافظة واستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى بشكل عام والأطفال بشكل خاص ولاسيما في القرى والمناطق البعيدة والنائية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق أهداف الإستراتجية القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أبرمت بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء العالمى، للاهتمام بمدارس التعليم المجتمعى الواقعة بالقرى والمناطق النائية والتى يتم فيها تقديم العديد من المحفزات للطلاب للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم داخل المدارس الحكومية، وتم إدخال وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة للمساهمة فى تطوير أساليب التعليم بالمدرسة، علاوة على تقديم وجبات تغذية يومية للأطفال لرفع مستوى الصحة العامة لديهم ومكافحة مرض الأنيميا، فضلاً عن توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر التلاميذ لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بالمدرس ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم.



مشروع التغذية المدرسية



مشروع كروت التغذية المدرسية الجديد بأسوان