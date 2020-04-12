تعقيم وتجهيز المدن الجامعية بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أعمال صيانة وتعقيم وتجهيز المدن الجامعية كخطوة استباقية فى حال الاحتياج إليها ، فى إطار خطة الوزارة والقيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها .

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة على أتم الاستعداد لتنفيذ أى تكليف خاص بالمدن الجامعية.

جدير بالذكر، أنه يتم تسليم طلاب المدن الجامعية متعلقاتهم الشخصية من مقر المدن الجامعية طبقا لجدول زمنى يراعى عدم التزاحم ، مؤكدا أن جميع المتعلقات فى أمان تام حتى يأخذها أصحابها.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، قرر إيقاف خصم الاشتراك الشهرى لأتوبيسات الجامعة والتى تقل أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أثناء فترة تعليق الدراسة ولحين عودتها .

كما وافق الدكتور منصور على استرداد نصف اشتراك شهر مارس الماضى أيضا لأعضاء هيئة التدريس ، وذلك من حرص الجامعة على تقديم كافة التسهيلات لهم ، ورفع العبء المالى عن كاهلهم ، وذلك تقديراً لتفانيهم فى خدمة الجامعة وما يبذلونه من مجهود فى التعليم عن بعد منذ تعليق الدراسة .

جدير بالذكر أن جامعة بنى سويف ، أطلقت منذ بداية الفصل الدراسى الثانى منظومة ميكنة وحدة السيارات بالجامعة، منصة إليكترونية لحجز مواعيد التحرك من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى للجامعة حيث تقوم المنصة بإتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر