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تعرف على قائمة أسعار منافذ أهلاً رمضان بالأقصر بتخفيضات 25 و30%

الأحد، 12 أبريل 2020 11:57 ص
تعرف على قائمة أسعار منافذ أهلاً رمضان بالأقصر بتخفيضات 25 و30% تعرف على قائمة أسعار منافذ أهلاً رمضان بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر البدء فى أعمال تدشين منافذ "أهلاً رمضان" داخل المحلات والهايبرات والسوبر ماركت، وذلك فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبرئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر.

وتم البدء في مبادرة "أهلاً رمضان بفروع الشركة المصرية لتجارة السلع  الغذائية  بدائرة بندر الأقصر ومركز القرنة ومدينة إسنا، وكذلك بالإشتراك مع العديد من السوبر ماركت بدائرة المحافظة، وذلك بتخصيص جزء من محلاتهم وفروعهم لعرض وبيع سلع شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض من 25%الى 30% عن  السوق الخارجى، بخلاف تسيير عدد من القوافل المتنقلة تجوب المحافظة بتلك السلع ويوجد بفروع الشركة المصرية عرض كرتونة رمضان بسعر 80 جنية و100 جنية.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم انطلاق عمل منافذ "أهلا رمضان" في عدد من السلاسل والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، اعتبارا من أمس الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، وتستمر لمدة شهر، موضحاً أنه نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد فلم يتم هذا العام فتح معارض أهلا رمضان مثل كل عام بسبب التجمعات، ولكنه تم الإتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين بكافة مراكز محافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن المحلات التجارية المشاركة تعلن على مداخلها عن وجود منافذ أهلا رمضان بها، ومنها على سبيل المثال 15 منفذ داخل مدينة الأقصر، و10 بمدينة إسنا و8 بالقرنة، إلى جانب فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارعي المدينة المنورة ورمسيس بمدينة الأقصر وفرع القرنة وفرع إسنا، مضيفا أنه توجد أيضا سيارات متنقلة عليها شعار "أهلا رمضان" ستجوب مختلف مراكز المحافظة.

جانب من منافذ أهلاً رمضان بالمحلات
جانب من منافذ أهلاً رمضان بالمحلات

 

نموذج لأسعار كرتونة رمضان المبارك
نموذج لأسعار كرتونة رمضان المبارك

 


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