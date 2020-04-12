اليوم السابع
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تعرف على النطاق الجغرافى لشركات توزيع الكهرباء

الأحد، 12 أبريل 2020 04:54 م
تعرف على النطاق الجغرافى لشركات توزيع الكهرباء مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، النطاق الجغرافى لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وينقسم النطاق الجغرافى لشركات توزيع الكهرباء كما يلى:

 

1- شركة شمال القاهرة:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

 

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

 

3- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج" .

 

4- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم.

 

5- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة".

 

6- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

 

7- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

 

8- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

 

9- شركة القناة:

الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الاسماعيلية- البحر الأحمر- بور سعيد- السويس.

 

وهناك بعض التجمعات السكنية يتم تغذيتها من شركات قطاع خاص


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شركات توزيع الكهرباء

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