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تعرف على آخر إحصائيات فيروس كورونا فى تركيا

الأحد، 12 أبريل 2020 03:20 م
تعرف على آخر إحصائيات فيروس كورونا فى تركيا تفشى فيروس كورونا فى تركيا
كتب مصطفى عنبر

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عرض وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، خلال اجتماع له، البيانات الأخيرة والأرقام المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فى تركيا، بعد مرور 33 يوم على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس فى تركيا.

وأوضح وزير الصحة التركى، وفقا لصحيفة سوزوكو التركية، كان هناك يوم أمس 95 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات منذ الحادى عشر من مارس الماضى وحتى اليوم 1101 حالة وفاة.

بينما صرح الوزير أن عدد الاختبارات التى أجريت 340 ألفا و380 اختبارا، كان من بينها 52 ألفا و167 حالة إصابة إيجابية.

ووفقا للبيانات فإن عدد المرضى فى غرف العناية المركزة بلغ 1626، بينما بلغ عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل التنفس بغرف العناية 1021، فيما بلغت حالات الشفاء 2965.


تركيا

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وفيات كورونا

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