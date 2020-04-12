تطهير محطة السكة الحديد والمواقف العامة وشوارع مدينة أبو كبير بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم محطة السكة الحديد وشوارع المدينة الرئيسية وعدد من المبانى والمنشآت الحكومية ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وترأس المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملة ضمت جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز وأحمد حامد عطا سكرتير عام المركز وكمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز وأحمد مرسى رئيس قسم تحسين البيئة بالمجلس وعمال ومشرفى القسم وفرج السيد رئيس قسم الإشغالات، وجارى تطهير الشوارع والمنشآت والمواقف وأماكن التجمعات .

كما تم مرور سيارة الرش بجهاز التيفا داخل نطاق المدينة وذلك فى إطار مكافحة الحشرات الطائرة من ذباب وبعوض، وتطهير شارع حمزة وشارع صبرى شريف وشارع النوايلة وأرض أبوبدوى.

كما تم تطهير محطة السكك الحديدية بأبو كبير ومجمع المواقف وموقف أبو كبير الزقازيق وأبوكبير القاهرة وأبوكبير كفر صقر وأبو كبير فاقوس، بالإضافة لبعض الشوارع الفرعية المجاورة.

ووجه رئيس المركز بضرورة الاستفادة بأكبر قدر من الوقت أثناء حظر التجوال فى تكثيف أعمال التطهير، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .



جانب من الحملة