اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى رواندا

الأحد، 12 أبريل 2020 01:00 ص
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى رواندا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الرواندية، اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 118 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت فى بيان لها اليوم، شفاء سبع حالات، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة كانت نتيجة لاختلاطهم بأشخاص مصابين.

كان الدكتور أحمد المنظرى المدير الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، قال إن فيروس كورونا ينتشر سريعا فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تضع جميع السيناريوهات المحتملة من توابع فيروس كورونا، لافتا أن المنظمة تدعم العديد من دول الشرق الأوسط من خلال إرسال الأدوات الصحية والوقائية لتلك الدول، مؤكدا على أن هزيمة فيروس كورونا مازالت قائما ولكن لابد من تضاعف الجهود للقضاء علية ومنع انتشارة بشكل أكبر.

وتابع المنظرى: لاحظنا زيادة عدد الحالات فى مصر فى الأيام الأخيرة ولكن مازالت حالات الإصابة قليلة بالنسبة لعدد السكان فى مصر، مشيرا إلى أن النظام الصحى فى مصر راسخ وقام باتخاذ عدد من الإجراءات المبكرة فى مواجهة فيروس الكورونا. 


كورونا

روندا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

اخبار روندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة