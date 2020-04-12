تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى رواندا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الرواندية، اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 118 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت فى بيان لها اليوم، شفاء سبع حالات، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة كانت نتيجة لاختلاطهم بأشخاص مصابين.

كان الدكتور أحمد المنظرى المدير الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، قال إن فيروس كورونا ينتشر سريعا فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تضع جميع السيناريوهات المحتملة من توابع فيروس كورونا، لافتا أن المنظمة تدعم العديد من دول الشرق الأوسط من خلال إرسال الأدوات الصحية والوقائية لتلك الدول، مؤكدا على أن هزيمة فيروس كورونا مازالت قائما ولكن لابد من تضاعف الجهود للقضاء علية ومنع انتشارة بشكل أكبر.

وتابع المنظرى: لاحظنا زيادة عدد الحالات فى مصر فى الأيام الأخيرة ولكن مازالت حالات الإصابة قليلة بالنسبة لعدد السكان فى مصر، مشيرا إلى أن النظام الصحى فى مصر راسخ وقام باتخاذ عدد من الإجراءات المبكرة فى مواجهة فيروس الكورونا.