وكانت وزارة الصحة السنغالية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد إخضاع 173 شخصا للفحص، مشيرة إلى أن عدد الإصابات فى السنغال بلغ 278 إصابة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم الثاني مارس الماضي.