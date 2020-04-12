داكار (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عدد الإصابات فى السنغال بلغ 280 حالة، مؤكدا شفاء 19 شخصا، ليصل عدد حالات الشفاء التام إلى 171 مصابا، وقال الوزير - خلال حديث صحفى بثته الإذاعة السنغالية - إن 106 أشخاص يواصلون علاجهم، وأن حالات الوفاة بلغت حالتين فقط.

وكانت وزارة الصحة السنغالية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد إخضاع 173 شخصا للفحص، مشيرة إلى أن عدد الإصابات فى السنغال بلغ 278 إصابة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم الثاني مارس الماضي.

وأكدت الوزارة شفاء 152 شخصا، فيما يواصل 123 مصابا علاجهم في المستشفى، وحالاتهم "مستقرة".

وكان وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، أعلن الجمعة، تسجيل 15 اصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأكد الوزير ، خلال حديث صحفى بثته الاذاعة السنغالية ، الجمعة الماضية ، أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد اخضاع 195 شخصا للفحص.

وأشار الى أن عدد الإصابات فى السنغال بلغ 265 اصابة منذ تسجيل أول اصابة بالفيروس فى الثانى من شهر مارس الماضي.