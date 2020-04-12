اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 07:34 م
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تركيا تسجل 97 وفاة جديدة بكورونا والوفيات تصل إلى 1198

الأحد، 12 أبريل 2020 07:16 م
تركيا تسجل 97 وفاة جديدة بكورونا والوفيات تصل إلى 1198 تركيا
(رويترز)

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 قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا في البلاد التي يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية ، مع وفاة 97 بسيط ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 في حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية.

وسجلت تركيا 56956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن. 

وقد أكدت زعيمة الحزب الجيد في تركيا مارال أكشانار، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ارتكب أخطاء فادحة خلال معالجته لأزمة وباء كورونا، مضيفة: "يتصرف وكأن الدولة مزرعته الشخصية يفعل بها ما يشاء".

وقالت "أكشانار" في حديث لها عبر شبكات التواصل إن " الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أردوغان فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا ستؤدي إلى كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة" موضحة أنه منذ بداية الأزمة ونحن جميعا ندعو أردوغان لمنع التجول لمدة أسبوعين ولكنه رفض كما رفض توصيات الهيئة الطبية العليا ولكنه فجأة وحسب مزاجه الشخصي أعلن منع التجول قبل ساعتين فقط من سريانه ودون سابق إنذار وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للتدافع على المحلات والأفران والدكاكين لشراء حاجياتهم الأساسية.

وعبرت أكشانار عن قلقها من النتائج المحتملة لهذا التدافع الخطر وقالت ":نتمنى ألا يسهم ذلك في تفشي المرض بشكل خطر وهو ما لم يبال به أردوغان طالما أنه يعيش في قصره وهو لا يدري ما يعانيه الشعب التركي"

وقد شن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى، وتأتى كضغوط على الشعب التركى، فى ظل أزمة كورونا.

 

وقال أوغلو فى فيديو له : "بالطبع لم يحدث حظر التجوال بالشوارع كما رغبنا به، ولكن نشارك معكم ما نقلته المؤسسات العلمية يجب أن يكون الحظر على الأقل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقرار الوزارة الذى أرسل اليوم، ويحظر التجوال بالشوارع لمدة يومين، وأما فيما يتعلق بالتفاصيل، فلا توجد أى معلومة واضحة لدى أى مؤسسة حتى الآن
 

كورونا

تركيا

اردوغان

فيروس كورونا

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