تركيا تدرس خيارات اقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

رويترز

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، إن بلاده لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فى الوقت الذى تدرس فيه خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادى لانتشار فيروس كورونا.

أدلى كالين بهذا التعليق، خلال مقابلة مع قناة سي.إن.إن تُرك الخاصة.

و على صعيد أخر، قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، يوم أمس السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى تركيا ارتفع 5138 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة مما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى البلاد إلى 1101.

وأضاف قوجة، أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 52167 حالة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.