تركى يستغيث عبر وسائل التواصل: أردوغان يطالبنا بالتزام البيت وأنا أقيم بالشارع

كتب محمود العمرى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن تركي، يصرخ لمعاناته من بقائه هو وأسرته في الشارع، في ظل أزمة فيروس كورونا القاتل.

المواطن التركي قال في الفيديو المتداول :" ليس لدي مكان للسكن ، وأقيم في الشارع، دائمًا يقول سيادة الرئيس ليلزم الجميع بيته، وليس لدي بيت، ولا يهتم شخص بمن هم بالشارع، والجميع يُلقي بالمسؤولية على غيره، وحاولت إيقاف سيارة الشرطة عندما كنت قادمًا من هناك، ونظر في وجهي وذهب، إذن نحن مواطنون أتراك نعيش على الأراضي التركية ،ولم تهتم بنا دولتنا

وتابع قائلا :" عندما أقول دولة، فلا أقصد الجمهورية التركية، بل أقصد الحكومة الحالية، هذا ليس أمرًا يجري من خلال الظهور على التلفزيون لعمل "شو"، ويجب عليهم مساعدة الناس، ولقد مر علينا 15 يومًا، ولدي ابنة في عمر الـ17 تقيم عند أقربائي، وأنا أُقيم بالشارع، ومر 15 يومًا وما زالوا يقولون سيساعدوننا، ولكن لا يفعلون، يعني أنهم ليسوا كما يتحدثون في التلفزيون".