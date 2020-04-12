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ترامب يعبر عن ارتياحه لاتفاق أوبك+ ويؤكد: سينقذ وظائف مئات الآلاف فى قطاع النفط

الأحد، 12 أبريل 2020 10:11 م
ترامب يعبر عن ارتياحه لاتفاق أوبك+ ويؤكد: سينقذ وظائف مئات الآلاف فى قطاع النفط الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن ارتياحه لاتفاق أوبك+ ويقول إنه سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان الكرملين، قد أكد أن الرئيس بوتين والملك سلمان والرئيس ترامب أعربوا عن تأييدهم لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط. 

وقد كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تفاصيل المفاوضات الدولية التي أجرتها "أوبك+" يومي الخميس والجمعة، والتي توجت باتفاق جديد حول خفض إنتاج النفط.
 
وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية نقلته روسيا اليوم، اعتبر نوفاك أن مجمل خفض الإنتاج من قبل دول "أوبك+" وبعض شركائها ضمن مجموعة "العشرين"، قد يشكل نحو 15 مليون برميل يوميا.
 
وتوقع أن تخفض الدول المصدرة للنفط خارج "أوبك" وشركائها في "أوبك+" إنتاجها النفطي بواقع 5 ملايين برميل يوميا.
 
وقال نوفاك إن الاتفاق الجديد يسري مفعوله حتى 1 مايو عام 2022، مضيفا أنه يبقى بإمكان دول "أوبيك+" تمديده أو اختصاره حسب سير عملية عودة الوضع في سوق النفط إلى طبيعته.
 
 
وكشف الوزير الروسي أن أعضاء "أوبك +" بحثوا ثلاثة خيارت أخرى فيما يخص مدة الاتفاق الجديد وهي سنة و3 سنوات و4 سنوات، وتم التوافق على سنتين باعتبار هذه المدة هي الأكثر فعالية لإشعار السوق بأن لدى البلدان نية جادة في اتخاذ تدابير لاستعادة استقرارها واستعادة توازن العرض والطلب".
 
كما أكد نوفاك استعداد الشركات الروسية لخفض الإنتاج في إطار صفقة "أوبك+"، مضيفا أن وزارته على اتصال دائم مع الشركات الروسية بهذا الصدد.
 
كما أعرب نوفاك عن ثقته باستطاعة الشركات الروسية اتخاذ تدابير تقنية وتكنولوجية تمكنها من بلوغ الأرقام التي أخذت روسيا على عاتقها الالتزام بها.

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