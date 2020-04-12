ترامب: أسرة المستشفيات الفارغة أصبحت منتشرة أكثر وهى علامة جيدة

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن هناك علامة جيدة خلال مكافحة الولايات المتحدة الأمريكية لجائحة كورونا المستجد، وهى زيادة عدد الأسرة الفارغة، قائلا :"لدينا سعة سريرية أكثر مما هو مطلوب، جيد".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" علامة جيدة للغاية هي أن أسرة المستشفيات الفارغة أصبحت منتشرة أكثر فأكثر، قمنا بنشر 418 طبيبًا وممرضًا ومعالجًا تنفسيًا من السفينة الطبية Comfort ومركز مؤتمرات Javits إلى المستشفيات في مدينة نيويورك والولايات، لدينا سعة فى السراير أكثر مما هو مطلوب. جيد!".



ترامب

وفى سياق متصل قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) ستيفن هان اليوم الأحد إن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو تاريخا مستهدفا لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.