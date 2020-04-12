اليوم السابع
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تداول فيديو لتحية الشرطة لطبيب مصرى فى ولاية كنتاكى الأمريكية تقديرا لدوره

الأحد، 12 أبريل 2020 05:14 م
تداول فيديو لتحية الشرطة لطبيب مصرى فى ولاية كنتاكى الأمريكية تقديرا لدوره الطبيب
كتب محمد تهامى زكى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو قالوا عنه إنه لطبيب مصرى، قدمت له الشرطة الأمريكية التحية عقب خروجه من المستشفى فى ولاية كنتاكى.

 

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وظهر فى الفيديو، الذى تم تصويره عقب خروج الطبيب من المستشفى تصفيق رجال الشرطة الذين اصطفوا جانبا، للطبيب، وتحيته تقديرا له ولجميع الأطباء لدورهم البطولى لعلاج ضحايا فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة.

 

من ناحية أخرى، أظهرت إحصائية مؤخرا، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة، حتى أمس السبت، وهى أعلى حصيلة يتم تسجيلها فى العالم رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

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وسجلت إيطاليا ثانى أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا فى المركز الثالث عند 16353 حالة، يذكر أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريبا من سكان إسبانيا.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفين حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

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وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالى للوفيات فى الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف إذا تم بعد 30 يوما رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء فى المنزل والتى أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

وكان لأوامر البقاء فى المنزل التى فرضت على مدى الأسابيع الأخيرة فى 42 ولاية أمريكية أثر كبير على التجارة الأمريكية ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يفقد ما يصل إلى 20 مليون أمريكى وظائفهم بنهاية الشهر مما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار إغلاق المؤسسات التجارية والقيود على السفر.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 1.6 مليون حالة فيما تجاوز العدد الإجمالى للوفيات 106 آلاف.

 


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