تخصيص ألف كرتونة مواد غذائية للقرى المعزولة بالمنيا وتوزيعها على الأسر

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، عن وصول ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام المصرى ،إلى ديوان المديرية، استعدادا لتوزيعها على القرى المعزولة، بسبب فيروس كرونا المستجد حيث يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا .

وقال بيان المديرية، انه فى ضوء الإجراءات الاحترازية ،ضد فيروس كورونا وتحت رعاية رئيس الجمهورية و محافظ المنيا و وزيرة التضامن الاجتماعى تم تخصيص ألف كرتونة مواد غذائية للقرى المعزولة وقام بالإشراف عليها ياسر بخيت أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

واكد البيان على وصول 1000 كرتونه مواد غذائية وتم استلامها فى مخازن المديرية تمهيدا لتوزيعها على القرى التى تم عزلها لوجود إصابات بفيروس كورونا .

وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ،قد أعلن، أن مديرية الصحة نفذت إجراءات الحجر الصحى المنزلى لـ 4 منازل بمنطقة منشية نيارى التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، انه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحى بمنشية نيازى جاء بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من اسرته ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، انه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيراً الى ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، انه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحى الكامل على قرية منشية نيازى بمركز مغاغة، حيث تم تحديد الموقع السكنى للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه، بالإضافة لقيام الفريق الوقائى بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلى وتطبيق اجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لوضع تمركزات فى حال الحاجه اليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالى منطقة منشية نيازي.

وكان المحافظ قد أعلن عن رفع الحجر الصحى الذى تم وضعه على 12 أسره بقريتى القيس وابوجرج بمركز بنى مزار حيث امتدت فتره الحجر 14 يوما ولم يظهر خلالها ايه حالات ايجابيه.







