تجهيز مكاتب بريد دمياط والبنك الزراعى استعدادا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

دمياط - معتز الشربينى

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ستبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة بدءًا من غد الاثنين حتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأكدت المحافظ أنه تم توجيه الجهات المعنية بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى بأماكن انتظار للمستحقين للصرف واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أنه ستتم مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً توفير متطوعين لتنظيم تلك العملية والتأكد من التزام المواطنين بالارشادات والإجراءات الوقائية.