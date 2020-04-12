تجهيز مكاتب البريد بمقاعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الاحد، عن الانتهاء من تجهيز جميع مكاتب البريد بمقاعد ومظلات للوقاية من الشمس، والموزعة على مراكز المحافظة الإدارية الخمسة بقراها لصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة غدا الإثنين وأكد الزملوط، إرسال الرسالة الخاصة بموعد ومكان صرف منحة العمالة الغير منتظمة، صباح اليوم الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٠ علي أن يجري بدء الصرف الفعلي اعتباراً من غد الأثنين ١٣ أبريل لـ ٥٩٨٨ عامل على مستوى المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه سيجري الصرف من خلال مكاتب البريد وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور.

وأشار إلى، توافر المبالغ المالية والصرف يتم من خلال مكاتب البريد لسرعة وصول المنحة إلى العمالة المستحقة، في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.

وكانت المحافظة جهزت 42 منفذًا على مستوى المراكز الخمسة الإدارية لصرف المعاشات بواقع 39 مكتب بريد ، موزعة على القرى والمدن، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، إلى جانب تجهيز مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة للبنين في "ميدان الشعلة " لاستقبال كبار السن ، وتجهيز دار المناسبات بمدينة "باريس " أمام المواطنين لصرف المعاش من مكتب بريد المدينة.

وقال مصطفى كرار ، مدير عام المعاشات بالوادي الجديد، إنه تم صرف المعاشات للمستفيدين من الشريحة الثانية لأقل من ألفي جنيه ، وتوفير مظلات ومقاعد انتظار ، وأدوات تعقيم بمشاركة جمعيات أهلية وموظفي "المنطقة " بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس "كورونا" .

وأشار إلى أنه جرى تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، وتقسيم عملية الصرف حسب قيمة المعاش الشهرى ، وأنه يتم الصرف للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم في الثاني عشر من أبريل الجاري ، فيما سيتاح الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي "ATM " ومن مكاتب البريد والبنوك ، دون أي عمولات ، وذلك في المواعيد المحددة .

وأوضح أن التزام اصحاب المعاشات بالمواعيد المحددة ساهم في مرونة وسرعة الصرف دون تزاحم ، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمنع انتشار فيروس "كورونا".