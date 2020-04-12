اليوم السابع
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تجديد تعيين الشيخ خالد خضر مديرا لمديرية الأوقاف بالقليوبية

الأحد، 12 أبريل 2020 09:52 م
تجديد تعيين الشيخ خالد خضر مديرا لمديرية الأوقاف بالقليوبية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا تنفيذيا بتجديد تعيين الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف القليوبية، والمهندس مجدى عبد الله محمد أبو عيد رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار جاء بناء على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (878) لسنة 2020م , ورقم (879) لسنة 2020م .
 
ومن ناحية أخرى هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تجديد ثقة الرئيس بتجديد تعيينه رئيسًا للجهاز .
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد اليوم الأحد كادر المهن الطبية للعاملين بالهيئة الطبية بمستشفى الدعاة من الموارد الذاتية للمستشفى، حيث قال جمعة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل وفق لوائح الكوادر الطبية والأداء الفعلي المتميز .
 
وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان سابق أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
 كما أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور  :
 
1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .
2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .
4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .
 
 

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