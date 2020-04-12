مينسك (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى بيلاروسيا، اليوم الأحد، تسجيل نحو 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 2578 حالة، وذكرت وزارة الصحة فى بيلاروسيا - وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 26 حالة.

ونوّهت الوزارة بأنها أجرت نحو 64 ألف اختبار لفيروس كورونا فى مختلف أنحاء البلاد حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، قال إن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميشوستين قوله فى اجتماع مع نواب الوزراء: "تطور الوباء، يجعلنا نغلق الحدود، أولاً وقبل كل شيء، فعلنا ذلك مع الصين ودول آسيوية أخرى كانت أول من واجه هذا التهديد.. لقد وضعنا قيودا على حركة النقل الجوى إلى دول الاتحاد الأوروبى عندما بدأ الفيروس فى الانتشار وأوقفنا تحرك الأجانب عبر حدود بولندا والنرويج ، وألغينا رحلات السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا.. وقررنا أيضًا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لتحرك الناس، واتخذنا عدد من الخطوات الاستباقية الأخرى".

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية، فى وقت سابق، أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، قد أمر بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.