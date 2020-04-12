اليوم السابع
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بدء مراحل رفع حظر التجوال فى محافظة السليمانية بالعراق

الأحد، 12 أبريل 2020 11:10 ص
بدء مراحل رفع حظر التجوال فى محافظة السليمانية بالعراق فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت محافظة السليمانية العراقية اليوم الأحد، بدء المرحلة الأولى من عملية رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقال سالار سراویى عضو اللجنة المشتركة لمركز محافظة السليمانية -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه تم منح الموافقات اللازمة لفتح بعض محال الحلاقة والموبايلات وتصليح السيارات وبعض المطاعم التى تقع ضمن أحياء مدينة السليمانية.

وأضاف: أنه سيتم فتح سوق تبادل العملة في السليمانية، وسيبقى قرار حظر التجوال كما هو لحين صدور قرار جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بفتح بعض المحال في أحياء مدينة السليمانية اعتبارا من الساعة الـثامنة صباحا وحتى الخامسة عصراً.

من جانب أخر أعلنت دائرة صحة البصرة بالعراق، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن العدد الكلي للإصابات في المحافظة يصبح 189حالة، وحالات الوفاة 16، والشفاء 83 حالة وقيد العلاج 90 حالة.

وفى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور زياد خلف، تسجيل حالة وفاة لشخص مسن مصاب بفيروس كورونا في مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعى جنوب كركوك، وهى ثانى حالة وفاة في المحافظة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل، أعلن أن الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.

وأعلن مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.


العراق

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجول فى العراق

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