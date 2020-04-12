بالصور .. إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 500 متر ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب ،حملات التصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة،وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين

و قد شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس المركز حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة حيث استهدفت الحملة إزالة منزل على مساحة 300 م تقريبا بجوار مركز شباب القرية ببرج العرب القديم ،إزالة سور على مساحة 200 م تقريبا بجوار مركز شباب القرية ببرج العرب القديم ، كما ت م حل شدة خشبية دور أرضى والتحفظ على الأسمنت ،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة بمرافقة الكول الأمنى

فيما واصل حى العامرية أول حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق الحي بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ،حيث تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي ورئيس وحدة الإزالة ومدير المتابعة الميدانية وقوات من قسم العامرية أول والإدارات المعنية القيام بحملة إزالة تم فيها إزالة مبني دور أرضي في المهد بأبو سمبل بالنهضة بمساحة 80 م تقريباً ،إزالة أسوار في المهد بالكيلو 22 بالطريق الصحراوي مرغم قبلي بطول حوالي 100 متر تقريباً

وتم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمتابعة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف ، لعدم إعطاء فرصة للمخالفين الذين يستغلون فترة إنشغال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الوقائية ، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد



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