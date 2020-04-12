اليوم السابع
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باكستان تدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول النامية

الأحد، 12 أبريل 2020 09:15 م
باكستان تدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول النامية رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
وكالات

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دعا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في بيان اليوم: " إن الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا بحاجة إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية، معرباً عن خشيته من إقبال العالم على أسوأ كساد اقتصادي في التاريخ بسبب هذه الجائحة".

وأضاف خان أنه لا يمكن احتواء هذه الجائحة وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي بدون استجابة عالمية قوية ومنسقة، مشيرًا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء ستكون أكثر خطراً في البلدان النامية.

وارتفعت الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان، إلى 88 حالة، مع ارتفاع حصيلة المصابين إلى 5183 حالة، تماثلت منها للشفاء 1028 حالة، بينما لا تزال 4056 حالة تخضع للحجر الصحى الإلزامى، منها 37 حالة فى وضع حرج.

 

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس التاجي كورونا توجد 2464 حالة في إقليم البنجاب، و1411 حالة في إقليم السند، و697 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و228 حالة في إقليم بلوشستان، و224 في إقليم جيلجت بلتستان، و40 حالة في إقليم كشمير الحرة، و119 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد


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فيروس كورونا

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