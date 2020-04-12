اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزئى بمنزل من 3 طوابق دون حدوث خسائر بالأرواح بسوهاج

الأحد، 12 أبريل 2020 10:05 ص
انهيار جزئى بمنزل من 3 طوابق دون حدوث خسائر بالأرواح بسوهاج إنهيار منزل - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع المحطة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، انهيار جزئى بواجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية، غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بحدوث إنهيار جزئى لمنزل بدائرة القسم ، وتم فرض كوردون أمنى بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد المولد رئيس وحدة مباحث القسم ، بإنهيار جزئى بواجهة منزل بشارع المحطة دائرة القسم ، إنتقل اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية .

وتبين وجود تصدعات بواجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية ، غير مأهول بالسكان على مساحة 72 متر  ملك المدعو " عبد المنعم م ح م " 81 سنه بالمعاش ويقيم بذات الناحية .

وبسؤال مالك المنزل المذكور ، والمدعو " محمد ن ع ع " 67 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم مستأجر محل مأكولات بذات العقار ، قررا بمضمون ما تقدم وعلل سبب التصدعات لقدم المنزل وتهالكه .

تم إخلاء المحل وعمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج لإتخاذ اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

انهيار منزل

حى غرب سوهاج

مدير امن سوهاج

اخبار الحوادث

شارع المحطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط مقطورة داخل ترعة بميت غمر بعد انهيار حافة الترعة

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:35 م

انهيار منزل من 3 طوابق بسوهاج ومحاولات لإخراج مالكه وابنته من تحت الأنقاض

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:50 م

انهيار جزئى بمسجد والد الفنان يوسف وهبى بالفيوم يتسبب فى إصابة مواطن.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:41 م

إصابة شخصين وتحطم سيارة بسب إنهيار بلكونة عقار بقليوب

الأحد، 29 مارس 2020 10:49 ص

صور.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق عقب انهيار سلم ببهتيم

الأحد، 29 مارس 2020 10:46 ص

النيابة تطلب تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص آثار انهيار عقار إمبابة

الأحد، 29 مارس 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة