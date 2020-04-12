انهيار جزئى بمنزل من 3 طوابق دون حدوث خسائر بالأرواح بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد شارع المحطة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، انهيار جزئى بواجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية، غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بحدوث إنهيار جزئى لمنزل بدائرة القسم ، وتم فرض كوردون أمنى بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد المولد رئيس وحدة مباحث القسم ، بإنهيار جزئى بواجهة منزل بشارع المحطة دائرة القسم ، إنتقل اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية .

وتبين وجود تصدعات بواجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية ، غير مأهول بالسكان على مساحة 72 متر ملك المدعو " عبد المنعم م ح م " 81 سنه بالمعاش ويقيم بذات الناحية .

وبسؤال مالك المنزل المذكور ، والمدعو " محمد ن ع ع " 67 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم مستأجر محل مأكولات بذات العقار ، قررا بمضمون ما تقدم وعلل سبب التصدعات لقدم المنزل وتهالكه .

تم إخلاء المحل وعمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج لإتخاذ اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .