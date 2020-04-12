اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 07:33 م
خالد صلاح
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انتحار أم وابنها فى إيران حزنا على وفاة رب الأسرة بكورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:01 م
انتحار أم وابنها فى إيران حزنا على وفاة رب الأسرة بكورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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انتحرت أم وابنها فى العاصمة الإيرانية طهران، بعد ثلاثة أسابيع على وفاة الأب جراء إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أفادت مواقع إيرانية بالعثور على الأم التي بلغت من العمر 52 عاما وقد انتحرت في منزلها صباح اليوم الأحد، وبعد إجراء التحقيقات تبين أن ابنها كان قد انتحر قبل يومين.

وأضافت التحقيقات أنه بعد وفاة الأب جراء إصابته بفيروس كورنا قبل ثلاثة أسابيع، أصيب الابن بالاكتئاب، وساءت حالته النفسية، إثر عدم تمكنه من إجراء مراسم الدفن والعزاء، وامتناع الأقارب والأصدقاء من الحضور وتقديم التعازى له ولأسرته تخوفا من الإصابة بالفيروس، حيث تمنع السلطات عقد مجالس العزاء بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقالت الأنباء إنه بعد يومين من انتحار الابن عثر على الأم وقد قتلت نفسها لأنها لم تتحمل فراقه.  


طهران

ايران

انتحار ام

كورونا

فيروس كورونا

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