اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 02:00 ص
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اليوم.. قطع المياه بالقرنة والكرنك بالأقصر لتطهير وصيانة المحطات

الأحد، 12 أبريل 2020 02:00 ص
اليوم.. قطع المياه بالقرنة والكرنك بالأقصر لتطهير وصيانة المحطات قطع المياه بالقرنة والكرنك لتطهير وصيانة المحطات
الأقصر – أحمد مرعى

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تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه القرنة المدمجة، حيث يتم قطع المياه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، وذلك عن المناطق التالية:- "منطقة الرواجح - منطقة الطارف"، كما تجرى الشركة أعمال إصلاح خط الطرد لمحطة الصرف الصحي أسفل كبرى المطار تقاطع صلاح سالم مع أبو الجود، ولتقديم أفضل خدمات للمواطنين قبل دخول فصل الصيف.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، أنه تقرر أيضاً أن يتم انقطاع المياه اليوم الأحد، من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً عن منطقة الكرنك بالكامل، حيث أهابت الشركة بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 فى حالة الطوارى.

وفى نفس السياق أوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال، أنه تقرر إنقطاع المياه يوم الثلاثاء المقبل 14 أبريل 2020، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً عن المناطق الآتية (نجع العزبة  - نجع الكوم - عزبة باسيلى - منطقة هابو)، وذلك بخصوص أعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه البعيرات المدمجة.

وكانت قد نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، أكبر حملة لأعمال التطهير والتعقيم التى شملت كافة الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المحلات وأماكن تواجد المواطنين، وذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات بالمحافظة ومنها (الصحة - الزراعة - مجلس المدينة - الهلال الأحمر)، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة الحملات للتعقيم والتطهير لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشملت أعمال التطهير بأيادى رجال وفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ما يلى:- "ميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون وشارع خالد بن الوليد بدءاً من ميدان النوفيتيل وحتى ميدان الشيراتون"، وأكد رئيس الشركة على مواصلة حملات التطهير والتعقيم بشكل يومى وعلى مدار الساعة بكافة ميادين وشوارع المحافظة.

 


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