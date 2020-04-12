اليوم السابع
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اليابان تدرس استخدام سفن كمستشفيات لعلاج مصابى كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 11:31 م
اليابان تدرس استخدام سفن كمستشفيات لعلاج مصابى كورونا أرشيفية
وكالات

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تخطط الحكومة اليابانية، مجددا لتشغيل مستشفيات على متن سفن تقدم العلاج الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال كاتسونوبو وزير الصحة الياباني، في هذا الصدد إن هذه الخطة ليست جديدة على صعيد استخدام السفن في حالات الكوارث خاصة في أعقاب الزلزال الكبير و التسونامى الذى ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011 وأوضح أن التكاليف الباهظة منعت المشرعين من تنفيذها بميزانية تناهز 300 مليون دولار للبناء و نحو 150 مليون سنويا لتكاليف الصيانة إضافة إلى مشكلة الكادر الطبي.

و أشار إلى أن من الحلول المطروحة تحويل سفينة قائمة مثل تلك الموجودة في قوات الدفاع إلى مستشفى بدلا من بناء سفينة جديدة وهو أمر جدير بالدراسة.

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في اليابان، اليوم حاجز 7 آلاف حالة بزيادة كبيرة في يوم واحد بلغت 490 إصابة ترافقت مع 5 وفيات من بينها اثنتان في طوكيو.

و سجلت طوكيو وحدها اليوم 166 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 2068 شخصا متجاوزا حد الألفين ما أثار قلق السلطات


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