اليوم السابع
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الكرملين: بوتين وترامب قادران على تجاوز الخلافات

الأحد، 12 أبريل 2020 04:00 ص
الكرملين: بوتين وترامب قادران على تجاوز الخلافات بوتين وترامب
أ ش أ

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اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يستطيعان التغلب على الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة والدخول في حوار بناء عند الضرورة. 

وقال بيسكوف - في سياق مقابلة صحفية مع القناة الأولى الروسية السبت - "إن الرئيسين الروسي والأمريكي قادران في الأوقات المناسبة على صرف النظر عن الخلافات الاستراتيجية القائمة وإجراء حوار بناء للغاية من الناحية التكتيكية".
وأضاف "هما يفهمان بعضهما تماما ويدركان حقيقة أنه لا بديل عن الخطوات والتفاهمات المشتركة، والدليل على ذلك آخر مكالمتين هاتفيتين بين الرئيسين حيث تجلى هذا التفاهم بين الطرفين".


وأكد بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال متوترة بسبب تمسك واشنطن بالصور النمطية القديمة عن روسيا. 


وتابع:" لا نتحدث هنا عن حدوث أي دفء في العلاقات الثنائية، وحتى الاتصالات الهاتفية المتكررة بين الرئيسين لا تعني أننا نشهد تغيرات في رؤى واشنطن على المستوى العملي، خاصة من وجهة نظرنا".


وشدد بيسكوف على أن هاجس رهاب الروس لا يزال موقفا مهيمنا في واشنطن حتى الآن


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ترامب

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واشنطن

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