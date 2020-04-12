اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: احتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها

الأحد، 12 أبريل 2020 06:36 م
الكرملين: احتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها دميترى بيسكوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن صحة الرئيس فلاديمير بوتين ممتازة، وهو يعمل فى الوقت الراهن عن بعد وفق جدول مكثف جدا، وأن احتفالات عيد النصر ستجرى لا محالة.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أى قرارات لتأجيل الاحتفال، أو تأجيل الاستعراض العسكري بهذه المناسبة، أو فعالية فوج الخالدين. سيتم في وقت لاحق اتخاذ القرارات ذات الشأن مع مراعاة تطور الوضع، ويتم النظر في خيارات متعددة، ولكن يمكنني أن أقول: الاحتفال بعيد النصر سيتم حتما في 9 مايو أو بعد ذلك".

وأضاف: "الرئيس وكافة العاملين في إدارة الرئاسة يخضعون بشكل دورى للفحوص لتأكيد سلامتهم من كورونا المستجد".

وأعلنت الخدمة الصحفية فى المنطقة العسكرية الغربية الروسية، أن المركبات المدرعة الثقيلة المشاركة في العرض العسكرى بذكرى يوم النصر فى الساحة الحمراء تتمتع بالحماية من العوامل الضارة للانفجار النووى والأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية - بما في ذلك الفيروسات.

و قال العسكريون: "هذا ليس نوعا من التحضير الخاص قبل العرض أو بمناسبة الوباء، الدبابات الروسية الحديثة والمركبات العسكرية القائمة عليها - على سبيل المثال، بي إم بي تي "تيرميناتور" وناقلات الجنود المدرعة بي تي إر وبي إم بي والمدافع ذاتية الدفع مجهزة بحماية من أسلحة الدمار الشامل".

 

يتم تشغيل الحماية تلقائيًا بعد أن تكتشف أجهزة الاستشعار الموجودة على الدرع علامات الهجوم: زيادة الإشعاع، وظهور مواد سامة فى الجو، وما إلى ذلك، التشغيل اليدوى ممكن أيضًا.


الكرملين

روسيا

عيد النصر الروسى

بوتين

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة