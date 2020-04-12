الكرملين: احتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها

وكالات

أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن صحة الرئيس فلاديمير بوتين ممتازة، وهو يعمل فى الوقت الراهن عن بعد وفق جدول مكثف جدا، وأن احتفالات عيد النصر ستجرى لا محالة.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أى قرارات لتأجيل الاحتفال، أو تأجيل الاستعراض العسكري بهذه المناسبة، أو فعالية فوج الخالدين. سيتم في وقت لاحق اتخاذ القرارات ذات الشأن مع مراعاة تطور الوضع، ويتم النظر في خيارات متعددة، ولكن يمكنني أن أقول: الاحتفال بعيد النصر سيتم حتما في 9 مايو أو بعد ذلك".

وأضاف: "الرئيس وكافة العاملين في إدارة الرئاسة يخضعون بشكل دورى للفحوص لتأكيد سلامتهم من كورونا المستجد".

وأعلنت الخدمة الصحفية فى المنطقة العسكرية الغربية الروسية، أن المركبات المدرعة الثقيلة المشاركة في العرض العسكرى بذكرى يوم النصر فى الساحة الحمراء تتمتع بالحماية من العوامل الضارة للانفجار النووى والأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية - بما في ذلك الفيروسات.

و قال العسكريون: "هذا ليس نوعا من التحضير الخاص قبل العرض أو بمناسبة الوباء، الدبابات الروسية الحديثة والمركبات العسكرية القائمة عليها - على سبيل المثال، بي إم بي تي "تيرميناتور" وناقلات الجنود المدرعة بي تي إر وبي إم بي والمدافع ذاتية الدفع مجهزة بحماية من أسلحة الدمار الشامل".

يتم تشغيل الحماية تلقائيًا بعد أن تكتشف أجهزة الاستشعار الموجودة على الدرع علامات الهجوم: زيادة الإشعاع، وظهور مواد سامة فى الجو، وما إلى ذلك، التشغيل اليدوى ممكن أيضًا.