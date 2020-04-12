القيادة الكويتية تأمر بعودة جميع الكويتيين بالخارج قبل شهر رمضان المعظم

كتب مصطفى عنبر

قالت مصادر دبلوماسية كويتية، إن القيادة الكويتية، أمرت بعودة جميع الكويتيين المقيمين بالخارج قبل بداية شهر رمضان المعظم، وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سفارات الكويت حول العالم ومنها مصر، أعطت تعليمات للمواطنين الكويتيين بأن يكونو على استعداد للإجلاء في أي وقت.

وكان مجلس الوزراء الكويتى، اصدر قرارا في وقت سابق من شهر أبريل الجارى ، بتكليف الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، بإصدار تعميم يسمح لجميع شركات الطيران، بتسيير رحلات جوية؛ لتسهيل سفر المقيمين الراغبين فى العودة إلى أوطانهم.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ، إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر أيضا تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية باعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة اعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت إذا ما صدر.

وأضاف أنه تقرر أيضا الموافقة على السماح لوزارة الصحة الكويتية، الاستعانة بشركات المستشفيات الأهلية، والاستفادة من طواقهما وخدماتها الطبية؛ لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة، بشأن اعتماد نظام الكتروني لتنظيم وحجز مواعيد الذهاب لمراكز التسوق المختلفة، والجمعيات التعاونية، تجنبا للزحام وانتشار العدوى بين المستهلكين.