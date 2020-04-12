وأضاف البيان أن القوات الأفغانية تمكنت من قتل 4 مسلحين آخرين خلال الاشتباكات وإصابة ٨ منهم ، بالإضافة إلى تدمير الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.