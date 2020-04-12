كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، مقتل حاكم الظل لحركة طالبان و4 من مرافقيه خلال اشتباكات وقعت فى إقليم ورداك بوسط أفغانستان، وقال فيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغانى ، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية ، إن القوات الأفغانية تصدت لهجوم مسلح نفذته عناصر حركة طالبان وكانت في موضع دفاعي ، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل والي حمزة زعيم الظل لحركة طالبان في إقليم ورداك.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية تمكنت من قتل 4 مسلحين آخرين خلال الاشتباكات وإصابة ٨ منهم ، بالإضافة إلى تدمير الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.

وكان متحدث باسم حركة طالبان،قال إن الحركة ستفرج، اليوم الأحد، عن 20 أسيرا من الحكومة الأفغانية، فى أول خطوة من نوعها منذ بدء عملية السلام، وكتب المتحدث سهيل شاهين على تويتر يقول "اليوم.. 20 سجينا من إدارة كابول ستفرج عنهم إمارة أفغانستان الإسلامية، وستسلمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر فى قندهار".

وأفرجت الحكومة الأفغانية، منذ الأربعاء، عن 300 من أسرى طالبان فى إطار تبادل للسجناء، إثر التوصل لاتفاق فى فبراير بين الولايات المتحدة وطالبان، أتاح أفضل فرصة على الإطلاق، لإنهاء 18 عاما من الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان.

وكانت الحكومة الأفغانية، قد أعلنت الخميس الماضى، عن الإفراج عن 100 من سجناء حركة طالبان وسط جهود السلام الجارية.

وأكد مجلس الأمن القومى الأفغانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، يوم الخميس، أنه "بموجب مرسوم الرئيس أشرف عبد الغنى المؤرخ 11 مارس الماضي، أفرجت حكومة جمهورية أفغانستان عن 100 سجين من طالبان اليوم بناء على حالتهم الصحية وأعمارهم ومدة العقوبة المتبقية، وذلك فى إطار جهود تحقيق السلام واحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف البيان، أن "المديرية الوطنية للأمن الأفغانى ومكتب المدعى العام تحققا بعناية شديدة من السجناء الذين أقسموا على عدم العودة إلى ساحة المعركة"، موضحًا أن "حكومة جمهورية أفغانستان تلقت نفس التطمينات من قيادة الحركة".