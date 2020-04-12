الفصح فى زمن كورونا.. كنائس ألمانيا تقدم خدماتها عبر الإنترنت

كتب محمد تهامى زكى

كشف المركز الألمانى للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، أن احتفالات عيد الفصح ستكون مختلفة هذا العام، نظرا لانتشار وتفشى وباء كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدين أن الشيء المهم هو الحفاظ على الصحة الهامة للمواطنين.





وكتب المركز الألمانى للإعلام، عبر حسابه على تويتر: "سيكون عيد الفصح هذا العام مختلفًا جدًا فى ألمانيا بسبب فيروس كورونا، حيث تُقدم الكنائس الخدمات الكنسية عبر الإنترنت فقط، ويغيب هذا العام أيضا تقليد تناول وجبات الغداء مع الأهل والاقارب".

وتابع المركز: "تقتصر الأنشطة التقليدية للاحتفال بعيد الفصح، مثل البحث عن بيض فقط على الأسرة الصغيرة، الشيء المهم هو الحفاظ على صحتك، لذلك يتمنى فريق المركز الألمانى للإعلام لك ولعائلتك عيد فصح مجيد".





من ناحية أخرى، أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 2821 حالة اليوم الأحد إلى 120479 حالة.

وكان هذا أدنى من عدد الحالات التى أعلن عنها يوم السبت وبلغت 4133 حالة ومثل ثانى تراجع بعد زيادات فى حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

ووعد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، فى مقال كتبه لصحيفة "فيلت" الألمانية، بأن تركز رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبى فى المنتصف الثانى للعام الجاري، على معركة مواجهة وباء كورونا المتفشى فى العالم.

وكتب ماس فى مقاله: "سوف نجعلها رئاسة ضد كورونا، من أجل تجاوز كورونا وعواقبه، ويجب استخلاص دروس من الأزمة، على سبيل المثال، من خلال العمل على تحسين الحماية التى يوفرها الاتحاد الأوروبى فى مواجهة الكوارث، وكذلك تحسين الشراء والإنتاج المشترك لسلع طبية مهمة للحياة".