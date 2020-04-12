اليوم السابع
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العثور على شبل أسد فى إحدى القرى السورية.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 07:34 م
العثور على شبل أسد فى إحدى القرى السورية.. صور شبل أسد يعتلى سور إحدى الفيلات
وكالات

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فاجأ شبل أسد، أهالى منطقة قرى الأسد فى ريف دمشق يعتلى سور إحدى الفيلات.

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ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، ذكرت صفحة "الشرطة" في الفيسبوك أن الأهالي أعلموا مركز الشرطة وتم إرسال دورية واستطاع "الشرطى رامي خليفة السيطرة عليه كونه خبيرا بالحيوانات وتم إحضاره للمركز وتسليمه لصاحبه".

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وكان عدد من الصفحات تداول صورا للشبل، ونقلت صفحات عن بعض الأهالى هناك أن ثمة "شبلين فى المنطقة يعودان لاثنين من القاطنين فيها".

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وتعد قرى الأسد إحدى المناطق الراقية في محافظة ريف دمشق، وتغلب فيها الفلل التي بدأت مؤسسات الحكومة بإشادتها خصيصا للمسؤولين وأصحاب النفوذ.  


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