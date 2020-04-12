وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على بن طارق وعلى الشعب العماني الشقيق، في ظل انتشار جائحة "كورونا" في المنطقة والعالم، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر.

من جانبه، أكد سلطان عمان هيثم بن طارق متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.