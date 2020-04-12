رام الله (أ ش أ)

قال مدير عام الرعاية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الأحد، إنه لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، وأضاف كمال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نتائج 521 عينة أخذت من مختلف محافظات البلاد جاءت سلبية، أى أنها غير مصابة.

من جانب أخر أجرى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على بن طارق وعلى الشعب العماني الشقيق، في ظل انتشار جائحة "كورونا" في المنطقة والعالم، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر. من جانبه، أكد سلطان عمان هيثم بن طارق متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس السبت، عن تعافى 11 مصاباً بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 57 متعافيا، من بين 268 إصابة سجلت فى فلسطين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 7 من المتعافين الجدد من بيت لحم، و2 من نابلس، وواحد من رام الله، وآخر من سلفيت.

كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح قد أعلن شفاء الفلسطينى المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذى أصيب قبل أسبوع عقب عودته من الخارج مرورا بمصر فى طريقه إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة - فى بيان - أن الوضع الصحى للفلسطينى بخير، حيث تحولت نتيجة إصابته بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.

وتقدمت السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين، على حد سواء.