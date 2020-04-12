اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الفرنسية تعلن انخفاض مصابى كورونا لليوم الثالث على التوالى

الأحد، 12 أبريل 2020 02:53 م
الصحة الفرنسية تعلن انخفاض مصابى كورونا لليوم الثالث على التوالى مريض كورونا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالمون، انخفاض معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، وانخفاض عدد الوفيات الذي وصل إلى 13 ألفا و832 حالة وفاة لمرضى (كوفيد-19) منذ بداية الوباء في فرنسا.

 وقال سالمون لليوم الثالث على التوالي، سجل عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة والذين تم قبولهم في العناية المركزة انخفاض جديد في 24 ساعة ، مع وجود 6883 مريضًا ، أقل بـ 121 من اليوم السابق.

وأوضح سالمون أنه "تم تسجيل 353 حالة وفاة بين الجمعة والسبت، وتسجيل 3114 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ليصل عدد الإصابات إلى 93790 حالة في البلاد".

ووفقاً لمسؤول الصحة الفرنسي، فإن نقطة الضوء الوحيدة في تلك الحصيلة هي انخفاض عدد المرضى في العناية المركزة، وتراجع معدل الإصابة مقارنة بيوم الجمعة.

وقال سالمون: "هذا سيخفف بشكل واضح العبء على مقدّمي الرعاية لدينا"، مشدداً على أنه لا بد ألا يتم تخفيض درجة الحذر والتأهب بشأن الفيروس.

بدوره، قال رئيس الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس، فيليب جوفين، إن الفرنسيين بحاجة إلى التحلي بالصبر، مشيراً إلى أنه لن يتم الرفع العام لتدابير الحجر المنزلي لأسابيع طويلة.

 

واستخدمت السلطات الفرنسية الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرون" للمرة الأولى، لتعقيم المدن والشوارع الرئيسية بالمواد المطهرة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

 

وعرضت وسائل إعلام عالمية جانبا من تجهيز الفرق الطبية في باريس، الطائرات الدرون بمواد التعقيم، وظهر أعضاء الفرق الطبية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة ويسيرون طائرات الدرون في أماكن تحرك المواطنين، لتعقيم الشوارع وكراسي الجلوس في الشوارع للحد من عدوى وباء كورونا العالمي.

 


فرنسا

كورونا

الصحة الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا فى فرنسا إلى أكثر من 8900 شخص

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:34 م

صور.. العالم هذا الصباح.. التصفيق من الشرفات للأطباء فى إسبانيا تحية لمحاربى الوباء..نقل مصابى كورونا فى فرنسا بطائرات عسكرية وقطارات فائقة السرعة..الجيش الأمريكى يوسع انتشاره فى مدينة نيويورك لمنع تفشى الفيروس

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:00 ص

نقل مصابى كورونا فى فرنسا بطائرات عسكرية وقطارات فائقة السرعة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 ص

ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 7560 وفاة

السبت، 04 أبريل 2020 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة