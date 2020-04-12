الصحة الفرنسية تعلن انخفاض مصابى كورونا لليوم الثالث على التوالى

كتب: أحمد علوى

أعلن المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالمون، انخفاض معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، وانخفاض عدد الوفيات الذي وصل إلى 13 ألفا و832 حالة وفاة لمرضى (كوفيد-19) منذ بداية الوباء في فرنسا.

وقال سالمون لليوم الثالث على التوالي، سجل عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة والذين تم قبولهم في العناية المركزة انخفاض جديد في 24 ساعة ، مع وجود 6883 مريضًا ، أقل بـ 121 من اليوم السابق.

وأوضح سالمون أنه "تم تسجيل 353 حالة وفاة بين الجمعة والسبت، وتسجيل 3114 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ليصل عدد الإصابات إلى 93790 حالة في البلاد".

ووفقاً لمسؤول الصحة الفرنسي، فإن نقطة الضوء الوحيدة في تلك الحصيلة هي انخفاض عدد المرضى في العناية المركزة، وتراجع معدل الإصابة مقارنة بيوم الجمعة.

وقال سالمون: "هذا سيخفف بشكل واضح العبء على مقدّمي الرعاية لدينا"، مشدداً على أنه لا بد ألا يتم تخفيض درجة الحذر والتأهب بشأن الفيروس.

بدوره، قال رئيس الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس، فيليب جوفين، إن الفرنسيين بحاجة إلى التحلي بالصبر، مشيراً إلى أنه لن يتم الرفع العام لتدابير الحجر المنزلي لأسابيع طويلة.

واستخدمت السلطات الفرنسية الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرون" للمرة الأولى، لتعقيم المدن والشوارع الرئيسية بالمواد المطهرة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعرضت وسائل إعلام عالمية جانبا من تجهيز الفرق الطبية في باريس، الطائرات الدرون بمواد التعقيم، وظهر أعضاء الفرق الطبية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة ويسيرون طائرات الدرون في أماكن تحرك المواطنين، لتعقيم الشوارع وكراسي الجلوس في الشوارع للحد من عدوى وباء كورونا العالمي.