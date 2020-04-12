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الشيخ محمد بن زايد يطلق برنامج الفحص المنزلى لأصحاب الهمم ضد كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 10:37 ص
الشيخ محمد بن زايد يطلق برنامج الفحص المنزلى لأصحاب الهمم ضد كورونا الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى

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أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، اليوم الأحد، البرنامج الوطنى للفحص المنزلى لأصحاب الهمم، فى إطار استكمال جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتب بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم البرنامج الوطنى للفحص المنزلى لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وتابع بن زايد: "أصحاب الهمم لهم دورهم فى البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".

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من ناحية أخرى، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، قرارات بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، وبتعيين وكيل لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبى، وتعيين مدير عام لهيئة أبوظبى للإسكان.

 ونص القرار على عضوية حسين بن إبراهيم الحمادى نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذى لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذى لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذى للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور السير- جون أورايلي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.

 


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فيروس كورونا

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