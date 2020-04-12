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الشرطة الروسية تغرم مواطنا لخرقه قواعد العزل الصحى.. فيديو

الأحد، 12 أبريل 2020 06:18 م
الشرطة الروسية تغرم مواطنا لخرقه قواعد العزل الصحى.. فيديو أرشيفية
وكالات

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غرمت الشرطة الروسية، مواطنا تدلّى من شرفة مبنى سكنى أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى، وذلك لانتهاكه قواعد العزل الصحى المفروضة في موسكو.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن عناصر من الشرطة أنقذوا اليوم الأحد رجلا تبين أنه حاول التقاط صورة سيلفي جالسا على حافة نافذة شرفة شقة على الطابق الـ15 بمبنى سكني في ضاحية نيكراسوفكا بالعاصمة موسكو.

وأوضحت الداخلية، أن المواطن سقط من حافة النافذة لكنه أمسك بها بيديه فيما حاولت سيدة كانت بالشقة مساعدته، واستطاع عناصر الشرطة إنقاذه حيث دخلوا إلى الشقة وسحبوه عبر النافذة.

واكتشفت الشرطة خلال استجواب الرجل أنه كان في زيارة صديقته، مما يعني أنه خالف قواعد العزل الذاتي المفروضة في ظل انتشار كورونا وغادر محل إقامته، وتم تحرير غرامة مالية ضده.


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